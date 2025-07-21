Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'te Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın Dakka'da bulunan bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu 1 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-7 BGI savaş uçağı, başkent Dakka’nın Uttara bölgesindeki bir kolej kampüsüne düştü. Bangladeş ordusunun Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada bir kişi yaşamını yitirirken, en az dört kişi yaralanarak askeri hastaneye sevk edildi. Yerel medya kuruluşu Prothom Alo, uçağın kampüsteki kolej kantininin çatısına çarptığını belirtti.

Büyük bir yangın çıktı

Bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmasa da, olayın ardından çekilen videolarda çimenlik alanda çıkan büyük bir yangın ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar dikkat çekti.

Görgü tanıkları, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiğini, vatandaşların ise olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıldığını aktardı. Bangladeş Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri yetkilileri, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.