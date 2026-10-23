Bank of America satış baskısı için kasım ortasını işaret etti

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, yatırımcılara yönelik değerlendirmesinde kısa vadede savunmacı yatırım yaklaşımının korunması gerektiğini belirtti. Hartnett, kasım ayının ortasına kadar hisse senetleri, ABD doları ve tahvil getirilerinde gerileme yaşanabileceğini öngördü.

ABD’de yaklaşan ara seçimlerin de piyasalardaki belirsizliği artırdığına dikkat çeken stratejist, seçim sonuçlarının ekonomik politikalar ve şirket kârları üzerindeki olası etkilerinin henüz fiyatlara tam olarak yansımamış olabileceğini ifade etti.

Yapay zeka yatırımları riskleri artırıyor

Teknoloji hisselerine yönelik yoğun yatırımcı ilgisi sürerken, yapay zekâ şirketlerinin yüksek piyasa değerlemeleri ve büyük ölçekli yatırım harcamaları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bank of America’nın aktardığı EPFR Global verilerine göre, teknoloji hisselerine temmuz ayından bu yana en yüksek haftalık para girişi gerçekleşti. Bankanın ekim ayı yatırımcı anketi de küresel portföylerde teknoloji hisselerinin ağırlığının Ağustos 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ancak teknoloji sektöründeki yoğunlaşma, yüksek değerlemeler ve yatırımların finansmanında artan borç kullanımı, olası bir piyasa düzeltmesine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

ABD seçimleri piyasaların gündeminde

Hartnett, Demokratların ABD ara seçimlerinde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu kazanması ihtimalinin piyasalarda henüz tam olarak fiyatlanmadığını savundu. Stratejiste göre böyle bir siyasi sonuç, mevcut vergi ve düzenleme politikalarında değişikliklere yol açabilir. Bu durumun şirketlerin kârlılık beklentileri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa tahvil piyasası yakından izleniyor

Küresel piyasalardaki risk iştahının yeniden güçlenmesi açısından Fransa tahvil piyasasındaki gelişmeler de önem taşıyor. Hartnett, Avrupa Merkez Bankası veya Fransa hükümetinin tahvil piyasasındaki satış baskısını hafifletecek adımlarının piyasa görünümünü değiştirebileceğini belirtti. Yapay zekâ yatırımlarına büyük kaynak ayıran şirketlerin borçlanma maliyetleri ve finansman stratejileri de yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.

Yatırımcılar daha temkinli sektörlere yöneliyor

Son dönemde ABD piyasalarında ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı kabul edilen temel tüketim ürünleri sektörüne ilginin arttığı görüldü. S&P 500 endeksinin eşit ağırlıklı versiyonu, perşembe günü piyasa değeri ağırlıklı ana endekse kıyasla 2024’ten bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi. Temel tüketim ürünleri hisseleri de güçlü bir aylık performansa yöneldi.

Piyasalardaki yön üzerinde ABD seçimlerinin yanı sıra yapay zekâ yatırımlarının finansmanı, tahvil piyasalarındaki gelişmeler ve borçlanma maliyetlerinin belirleyici olması bekleniyor.