Bank of America yöneticisi bıçaklı saldırıda öldürüldü

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ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydanı’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti.

Bank of America, Piacenti’nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Meslektaşımızın trajik kaybı karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi büyük özveriyle çalışan değerli bir ekip arkadaşımızdı ve çok özlenecek. Kalbimiz ailesi ve tüm sevdikleriyle” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın aktardığına göre bankada iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev yapan Piacenti’nin, saldırıda aldığı yaralar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

İki kişiyi bıçakladı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadının Times Meydanı’nda iki kişiyi bıçakladığını açıkladı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch ise saldırının ilk belirlemelere göre rastgele ve herhangi bir neden olmaksızın gerçekleştirildiğini söyledi.

Tisch, polisin kadını durdurmak için elektroşok cihazı (Taser) kullandığını, ancak saldırganın bıçaklarla polislerin üzerine ilerlemeye devam etmesi üzerine memurların silah kullandığını belirtti.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.