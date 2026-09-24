Bank of America’dan dev istihdam hamlesi: Bin kişiye yeni kapı açılıyor

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Bank of America, yerel toplulukları desteklemek ve yetenek tabanlı istihdam modelini genişletmek amacıyla yeni bir adım attı. Dev banka, önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde bünyesine 1000 yeni çırak katacağını açıkladı.

Mevcut programlara dev ilave

Kurumun tüketici bankacılığı, teknoloji ve farklı operasyonel birimlerinde halihazırda yürütülen süreçler kapsamında her sene 800’den fazla çırak kadroya dahil ediliyordu. Duyurulan yeni planla birlikte bu mevcut sayıya ilave olarak 1000 kişilik ek kontenjan oluşturulacak.

Dört yıllık üniversite şartı aranmayacak

Yapılan açıklamada, hedeflenen bu ek istihdamın öncelikli olarak dört yıllık üniversite mezuniyeti bulunmayan adaylara yönelik olacağı vurgulandı. Böylece diploma şartından ziyade pratik becerilere ve yeteneğe dayalı bir işe alım stratejisi izlenecek.

İşgücü eğitimine 150 milyon dolarlık kaynak

İstihdam hamlesinin yanı sıra Bank of America, kişilerin mesleki beceriler kazanarak iş imkanlarına erişimini kolaylaştıran kurumlara beş yıllık periyotta 150 milyon dolar tutarında kaynak ayıracağını bildirdi. Sağlanacak bu mali destek; yerel teşkilatları, üniversiteleri, toplum kolejlerini ve işgücü eğitimine odaklanan kâr amacı gütmeyen organizasyonları kapsayacak.