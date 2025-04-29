Banka şifreleri satışa çıktı! 31 binden fazla parola çevrim içi ortamlarda paylaşıldı

Avustralya'da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildirildi.

Kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirildi

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemede, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi.

Mesajlaşma uygulamalarında satılıyor

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi.

58 binden fazla cihaz etkilendi

Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken, yalnızca Avustralya’da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor.

Avustralyalı siber güvenlik firması Dvuln'ın kurucusu Jamie O'Reilly, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtti.

Güvenlik yazılımları konusunda uyarı yapıldı

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.