  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Banka şifreleri satışa çıktı! 31 binden fazla parola çevrim içi ortamlarda paylaşıldı
Takip Et

Banka şifreleri satışa çıktı! 31 binden fazla parola çevrim içi ortamlarda paylaşıldı

Avustralya'da çalınan 31 binden fazla bankacılık şifresi çevrim içi ortamlarda paylaşıldı. Parolaların dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunulduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Banka şifreleri satışa çıktı! 31 binden fazla parola çevrim içi ortamlarda paylaşıldı
Takip Et

Avustralya'da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildirildi.

Kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirildi

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemede, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi.

Mesajlaşma uygulamalarında satılıyor

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi.

58 binden fazla cihaz etkilendi

Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken, yalnızca Avustralya’da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor.

Avustralyalı siber güvenlik firması Dvuln'ın kurucusu Jamie O'Reilly, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtti.

Güvenlik yazılımları konusunda uyarı yapıldı

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de market enflasyonu yükseldiİngiltere'de market enflasyonu yükseldiKüresel Ekonomi
Trump otomotiv vergilerini esnetecek! Yeni düzenlemeler yoldaTrump otomotiv vergilerini esnetecek! Yeni düzenlemeler yoldaKüresel Ekonomi
Ticaret savaşında fren: Çin büyümesi risk altındaTicaret savaşında fren: Çin büyümesi risk altındaKüresel Ekonomi
Trump vazgeçmiyor: 'Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması' çağrısını yinelediTrump vazgeçmiyor: 'Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması' çağrısını yinelediDünya
Dünya
Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor
Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor
Londra'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi
Londra'da korkutan yangın! 80 kişi tahliye edildi
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir
ABD Kongre üyelerinden savunma bütçesini 1 trilyon dolara çıkarabilecek tasarı teklifi!
ABD Kongre üyelerinden savunma bütçesini 1 trilyon dolara çıkarabilecek tasarı teklifi!
Çin'de restoran yangını: 22 kişi hayatını kaybetti
Çin'de restoran yangını: 22 kişi hayatını kaybetti
BM'den terör mağdurları ve yakınlarına destek için girişim!
BM'den terör mağdurları ve yakınlarına destek için girişim!