Bankalar Musk'ın X borçlarından kurtuldu: 12,5 milyar dolarlık tamamına yakını satıldı

Bankalar, Elon Musk’ın X satın alımı için verdikleri 12.5 milyar dolarlık krediden neredeyse tamamen çıkmayı başardı. Morgan Stanley liderliğindeki 7 büyük banka, uzun süredir bilançolarında yük oluşturan bu borçları yatırımcılara devrederek önemli bir rahatlama sağladı. Özellikle Donald Trump’ın Musk’a yakınlığı, kredilere olan ilgiyi artıran kritik faktörlerden biri oldu.

Son olarak perşembe günü gerçekleşen satışta, planlanan 3 milyar dolar yerine 4.74 milyar dolarlık kredi el değiştirdi. Yatırımcıların iştahı yüksek olurken, toplam talep 12 milyar doları buldu. Bankalar için yıllardır elden çıkarmakta zorlandıkları bu borçlar, artık daha cazip hale geldi.

Musk-Trump etkisi ve yatırımcı ilgisi

2022 yılında Musk’ın Twitter’ı satın almasını finanse eden bankalar, yüksek faiz oranları ve X’in finansal belirsizlikleri nedeniyle kredileri zararına satmayı uzun süre reddetmişti. Ancak son dönemde hem Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’ı X ile entegre etmesi hem de Trump’ın yaklaşan seçimlerdeki güçlü pozisyonu yatırımcıların iştahını artırdı.

Morgan Stanley, ocak ayında Diameter Capital Partners’a 1 milyar dolarlık kredi satışı gerçekleştirdi. Ardından şubat ayında 5.5 milyar dolarlık bir başka satış yapıldı. Perşembe günü tamamlanan son satışta ise krediler hiçbir indirim yapılmadan el değiştirdi ve bankalar, ellerinde yalnızca 1 milyar dolarlık borç bıraktı.

X’in stratejik hamlesi ve sonraki adımlar

X, bu kredi süreciyle eş zamanlı olarak 500 milyon dolarlık döner kredi limitini iptal etti. Şimdi gözler, en riskli kısım olarak görülen ve halen satılmamış olan 1 milyar dolarlık teminatsız borcun geleceğinde.

Bu borçlar, yüksek getiri potansiyeli sunsa da X’in mali yapısındaki dalgalanmalar nedeniyle büyük bir risk içeriyor. Bankalar ya bu borçları doğrudan satmayı ya da yatırımcı ilgisini değerlendirerek yeni bir finansman modeliyle yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Musk’ın X üzerindeki yeni stratejileri ve Trump etkisinin yatırımcı güvenini nasıl şekillendireceği merak konusu olmaya devam ediyor.