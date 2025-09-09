  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Banksy’den Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne sert mesaj! Resim sansürlendi
Takip Et

Banksy’den Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne sert mesaj! Resim sansürlendi

Gizemli grafiti sanatçısı Banksy’nin Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne çizdiği, bir yargıcın protestocuya tokmakla vurduğunu gösteren mural dikkat çekmişti. ‘Filistin’ eylemlerine göndermede bulunan resim kısa süre içinde görevlilerce sansürlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Banksy’den Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne sert mesaj! Resim sansürlendi
Takip Et

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Londra'da Kraliyet Adalet Mahkemesi binasının duvarına yaptığı ve yargı süreçlerini eleştiren resim kısa süre içinde görevlilerce kapatıldı.

Eylemciye tokmakla vuran bir yargıcı resmetmişti 

Sıklıkla politik eserler üreten Banksy, son işinde yerde yatan ve elinde üzerine kan damlaları sıçramış beyaz bir pankart tutan bir kişinin kafasına tokmakla vuran bir yargıcı resmetmişti.

Banksy, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı resme dair bir açıklama yapmazken, duvar resminin haftasonu Londra'da Palestine Action (Filistin için Eylem) örgütünün yasaklanmasını protesto edenlere yönelik gözaltılara gönderme olduğu yorumları yapılıyor.

Banksy’den Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne sert mesaj! Resim sansürlendi - Resim : 1

‘Filistin’ eylemlerinde 900 kişi gözaltına alınmıştı

İngiltere'de "terör örgütü" olarak kabul edilen Palestine Action'a destek olmak üzere 6 Eylül cumartesi günü toplanan ve bazıları "Soykırıma karşı çıkıyorum, Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıyan yaklaşık 900 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda yaşlı ve engelli insan da bulunuyor.

Banksy'nin resmi suç oluşturan zarar olarak nitelendirildi

Londra polisi Banksy'nin resmiyle ilgili olarak "suç oluşturan zarar" ihbarı aldıklarını ve soruşturmanın süreceğini açıkladı. BBC'nin haberine göre, sözcü mahkemenin "tescilli bina" statüsünde olduğunu belirterek "orijinal karakterini koruma zorunluluğumuz var" açıklamasını yaptı.

Banksy'nin eseri Kraliyet Adalet Mahkemeleri kompleksinin nispeten sakin Carey Caddesi üzerindeki Kraliçe Binası üzerinde bulunuyor.

Haberin yayılmasının ardından binanın önü resmi görmek isteyenlerle doldu. 

Resmin önüne hızla yerleştirilen metal bariyerleri koruması için iki koruma da görevlendirildi. Güvenlik görevlileri daha ne kadar süre burada kalacaklarını bilmediklerini söyledi.

Banksy sokak resimlerinde hükümetleri ve politikaları eleştiriyor

Banksy, stencil metoduyla yaptığı sokak resimlerinde sık sık hükümet politikalarına, savaşlara ve kapitalizme eleştiri getiriyor.

Banksy geçmişte Batı Şeria'da da resimler yapmıştı. Aralık 2019'da Beytüllahim'de bir otelde sergilediği işinde, Meryem'in İsa'yı hayata getirdiği bir sahneyi İsrail'in ördüğü duvarın önünde işlemişti.

Kimliğini gizliyor

Kimliğini gizleyen Banksy'nin Bristol kentinden olduğu biliniyor ancak gerçekte kim olduğu bilinmiyor.

Nepal'de sosyal medya yasağı protestolarının ardından başbakan istifa ettiNepal'de sosyal medya yasağı protestolarının ardından başbakan istifa ettiDünya
Aşkın ağırlığı köprüleri zorluyor! Boşanmalar artınca ‘Aşk Kilitleri’ rekor kırdıAşkın ağırlığı köprüleri zorluyor! Boşanmalar artınca ‘Aşk Kilitleri’ rekor kırdıDünya
Belediye başkanı kebapçılara savaş açtı! Artık yasaklanacakBelediye başkanı kebapçılara savaş açtı! Artık yasaklanacakDünya
Dünya
Lüks moda devi Dior'a veri gizliliği ihlali cezası uygulandı
Lüks moda devi Dior'a veri gizliliği ihlali cezası uygulandı
Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel felaketi: 122 bin kişi tahliye edildi
Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel felaketi: 122 bin kişi tahliye edildi
Nepal'de sosyal medya yasağı protestolarının ardından başbakan istifa etti
Nepal'de sosyal medya yasağı protestolarının ardından başbakan istifa etti
Aşkın ağırlığı köprüleri zorluyor! Boşanmalar artınca ‘Aşk Kilitleri’ rekor kırdı
Aşkın ağırlığı köprüleri zorluyor! Boşanmalar artınca ‘Aşk Kilitleri’ rekor kırdı
İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinli esirin evini patlattı
İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinli esirin evini patlattı
Beyaz Saray ve Vance, Trump’ın Epstein’a gönderdiği iddia edilen mektubu yalanladı
Beyaz Saray ve Vance, Trump’ın Epstein’a gönderdiği iddia edilen mektubu yalanladı