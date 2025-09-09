Banksy’den Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne sert mesaj! Resim sansürlendi

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Londra'da Kraliyet Adalet Mahkemesi binasının duvarına yaptığı ve yargı süreçlerini eleştiren resim kısa süre içinde görevlilerce kapatıldı.

Eylemciye tokmakla vuran bir yargıcı resmetmişti

Sıklıkla politik eserler üreten Banksy, son işinde yerde yatan ve elinde üzerine kan damlaları sıçramış beyaz bir pankart tutan bir kişinin kafasına tokmakla vuran bir yargıcı resmetmişti.

Banksy, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı resme dair bir açıklama yapmazken, duvar resminin haftasonu Londra'da Palestine Action (Filistin için Eylem) örgütünün yasaklanmasını protesto edenlere yönelik gözaltılara gönderme olduğu yorumları yapılıyor.

‘Filistin’ eylemlerinde 900 kişi gözaltına alınmıştı

İngiltere'de "terör örgütü" olarak kabul edilen Palestine Action'a destek olmak üzere 6 Eylül cumartesi günü toplanan ve bazıları "Soykırıma karşı çıkıyorum, Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıyan yaklaşık 900 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda yaşlı ve engelli insan da bulunuyor.

Banksy'nin resmi suç oluşturan zarar olarak nitelendirildi

Londra polisi Banksy'nin resmiyle ilgili olarak "suç oluşturan zarar" ihbarı aldıklarını ve soruşturmanın süreceğini açıkladı. BBC'nin haberine göre, sözcü mahkemenin "tescilli bina" statüsünde olduğunu belirterek "orijinal karakterini koruma zorunluluğumuz var" açıklamasını yaptı.

Banksy'nin eseri Kraliyet Adalet Mahkemeleri kompleksinin nispeten sakin Carey Caddesi üzerindeki Kraliçe Binası üzerinde bulunuyor.

Haberin yayılmasının ardından binanın önü resmi görmek isteyenlerle doldu.

Resmin önüne hızla yerleştirilen metal bariyerleri koruması için iki koruma da görevlendirildi. Güvenlik görevlileri daha ne kadar süre burada kalacaklarını bilmediklerini söyledi.

Banksy sokak resimlerinde hükümetleri ve politikaları eleştiriyor

Banksy, stencil metoduyla yaptığı sokak resimlerinde sık sık hükümet politikalarına, savaşlara ve kapitalizme eleştiri getiriyor.

Banksy geçmişte Batı Şeria'da da resimler yapmıştı. Aralık 2019'da Beytüllahim'de bir otelde sergilediği işinde, Meryem'in İsa'yı hayata getirdiği bir sahneyi İsrail'in ördüğü duvarın önünde işlemişti.

Kimliğini gizliyor

Kimliğini gizleyen Banksy'nin Bristol kentinden olduğu biliniyor ancak gerçekte kim olduğu bilinmiyor.