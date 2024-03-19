Barack Obama, Londra'da Başbakan Sunak'a nezaket ziyaretinde bulundu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra ziyareti sırasında Britanya Başbakanı Rishi Sunak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İkilinin bir saat süren görüşmede başbakan Sunak'ın en sevdiği konulardan biri olan yapay zeka da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldıkları bildirildi.

Yerine Donald Trump geçmeden önce 2009-2017 yılları arasında Beyaz Saray'da iki dönem görev yapan Obama, bir burs programı ve diğer girişimleri denetleyen Obama Vakfı'nın çalışmaları kapsamında Londra'daydı. Başbakanlık Resmi Sözcüsü, Obama'nın "Londra ziyareti kapsamında gayrı resmi bir nezaket ziyareti" gerçekleştirdiğini söyledi.

Obama, daha sonra İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile de bir araya geldi. Obama daha önce Nisan 2016'da David Cameron başbakanken Downing Street'i ziyaret etmişti.