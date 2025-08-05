Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindi

İddiaya göre İspanya'nın Barcelona kentindeki El Prat Uluslararası Havalimanı’nda tatil planı yapan bir çift, 10 yaşındaki çocuklarının pasaportunun süresinin dolduğunu fark edince, uçuşlarını kaçırmamak için oğullarını havalimanında bırakarak uçağa bindi.

Olay, havalimanında görev yapan bir hava trafik koordinatörünün sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

"Akrabası almaya gelecek"

Hava trafik kontrolörü, TikTok hesabında paylaştığı videoda, çocuğun tek başına havalimanında bırakıldığını, ailesinin ise çoktan uçağa bindiğini öne sürdü. Video kısa sürede 500 bini aşkın görüntülenme aldı.

Havalimanı personelinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi.

Yetkililer, uçakta bulunan anne ve babayı tespit ederek terminaldeki polis merkezine götürdü. Ailenin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ise bir akrabalarının gelip çocuğu alacağını ifade etti.

"Akıl alır gibi değil"

TikTok videosunda konuşan hava trafik kontrolörü, olay karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir kontrolör olarak çok şeye tanık oldum ama bu yaşadığım tamamen gerçeküstü. 10 yaşındaki çocuk uçamıyor diye onu terminalde bırakıp uçağa binmek... Bir yakının gelip alması belki bir, belki üç saat sürecek. Ama onlar bunu göze alıp çocuğu bırakıp gitmişler.”

Kontrolör, aynı zamanda bir anne olduğunu belirterek, olayın “akıl almaz” olduğunu vurguladı.

Benzer bir olay 2023’te İsrail’de yaşandı

2023 yılında İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben-Gurion Havalimanı’nda yaşanan benzer bir olay yaşandı.

Belçika vatandaşı bir çift, bebeklerine ayrı bilet almadıkları gerekçesiyle uçağa alınmayınca, bebeği pusetiyle birlikte check-in kontuarında bırakarak güvenlik kontrolüne ilerlemişti.

Personelin fark etmesi üzerine çift durdurulmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.