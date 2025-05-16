Barış görüşmelerinde kritik zirve: Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri görüşüyor

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri görüşüyor. Masadan ilk kare geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan moderatörlük yapıyor.

11.20 | NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Tüm baskı Putin'in üzerinde

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.

10.50 | İlk üçlü zirve başladı

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, ABD'li ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

10.45 | Trump: Putin'le ayarlayabilirsek en kısa zamanda görüşeceğiz



Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Körfez turunun ardından eve dönüyorum. Rusya ve Ukrayna konusunda ne olacağını göreceğiz" dedi. İki-üç hafta içinde dünyanın çok dah güvenli bir yer olacağını söyleyen Trump, "Gazze'deki durumu da halledeceğiz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmelerine de değinen Trump, "Putin'le ayarlayabilirsek en kısa zamanda görüşeceğiz" dedi. Putin'in İstanbul'a gelmediğini hatırlatan ABD Başkanı, "Ben gitmezsem Putin kesin gitmez demiştim. Bu işi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

10.00 | Üçlü görüşme için heyetler Dolmabahçe'de

Rusya ve Ukrayna arasında ABD ve Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek iki toplantı öncesinde ilk araçlar görüşmelerin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Dolmabahçe'ye geldiği ifade edildi.

09.40 | Rusya heyetiyle görüşmelerde ABD'yi Michael Anton temsil edecek

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere dün Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün sabah saatlerinde Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde İstanbul'a geldi.

Rubio ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 9.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. ABD Dışişleri Bakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.

ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun üst düzey Türk ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi, ABD ve Türk taraflarının görüşmeler öncesinde ayrı ayrı taraflarla bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya heyetiyle görüşmelerde ABD'yi Politika Planlama Direktörü Michael Anton temsil edecek.

İstanbul Barış Müzakereleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs 2025'te Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul’a bir heyet göndereceklerini söylemiş, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzer şekilde kendisinin bu görüşmelere katılmayacağına işaret etmişti.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir gün önce Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkat çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetmişti.

Heyetlerde kimler var?

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler dün Kiev’in de açıklamasıyla netleşmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün İstanbul'da.

Ukrayna'nın heyetinde şu isimler yer alıyor:

“Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Oleksii Malovatskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz.”

Rus heyetine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.

Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsani alanda Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İkinci Daire Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.