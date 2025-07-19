Barrack duyurdu: İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkese ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da etiketleyerek yaptığı açıklamada Netanyahu ve el Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını belirtti.

Tom Barrack; açıklamasında "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.