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Barrack'tan İsrail ve Suriye açıklaması: Türkiye karşılık vermeye hazırlanabilirdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından önceden haberdar edilmediğini belirterek, "Türkiye'ye doğru ilerleyen uçaklar tespit edildi ve Türkiye karşılık vermeye hazırlanabilirdi" dedi.

Haber Merkezi
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Barrack'tan İsrail ve Suriye açıklaması: Türkiye karşılık vermeye hazırlanabilirdi
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack:

Türkiye, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirilmedi. Türkiye'ye doğru ilerleyen uçaklar tespit edildi ve Türkiye karşılık vermeye hazırlanabilirdi. Neyse ki sağduyulu ve soğukkanlı taraflar durumun daha fazla tırmanmasını önledi. İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmasızlık mekanizması kurulması için yoğun şekilde çalışıyoruz.