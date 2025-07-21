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Barrack: İsrail Suriye'yi bölünmüş görmeyi tercih eder

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'yi bölünmüş görmeyi tercih edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Barrack: İsrail Suriye'yi bölünmüş görmeyi tercih eder
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırıları hakkında konuştu.

Associated Press'e (AP) konuşan Barrack, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savundu. Barrack, İsrail'in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve "çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha yarattığın" ifade etti.

"İsrail, Suriye'yi bölünmüş görmeyi tercih eder"

"İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru" diyen Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" ifadesini kullanarak, Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğini söyledi.

Barrack, Türkiye'nin Suriye'ye olası savunma desteğine ilişkin, ABD'nin Suriye ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda "herhangi bir tutum" sahibi olmadığını belirterek, "ABD'nin, çevre ülkelere birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söylemek gibi bir işi ya da bundan bir çıkarı yok" dedi.

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