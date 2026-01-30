Barrack: Suriye hak ettiği konumu yeniden kazanmaya hazırdır

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan kapsamlı anlaşmanın duyurulmasının, Suriye’nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirtti.

Suriye hükümeti ulusal ortaklığa vurgu yaptı

Önceki çerçeveler ve gerilimi düşürmeye yönelik son çabalar üzerine inşa edilen, titizlikle müzakere edilmiş bu adımın; kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriyeli toplulukların ortak onuruna yönelik paylaşılan bir bağlılığı yansıttığını dile getiren Barrack, “Suriye hükümeti açısından bu mutabakat, gerçek bir ulusal ortaklığa ve kapsayıcı yönetime olan sarsılmaz bağlılığı ortaya koymaktadır.” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Barrack, Suriye’yi aşırıcılığa karşı savunmada ve kırılgan toplulukların korunmasında olağanüstü fedakarlıkları ve sarsılmaz direnciyle hayati bir rol oynayan Kürt halkı için bu anın özel bir önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu gelişmeler birlikte; kurumların yeniden inşasının, güvenin tesis edilmesinin, yeniden yapılanma için hayati önemdeki yatırımların çekilmesinin ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın sağlanmasının önünü açtığını belirten Barrack, “Diyalog ve saygıyla tesis edilen birlik sayesinde Suriye, bölgede ve ötesinde istikrar ve umut kaynağı olarak hak ettiği konumu yeniden kazanmaya hazırdır.” dedi.