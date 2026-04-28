Barrack: Türkiye ve Ermenistan'ın attıkları son adımları takdirle karşılıyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabınddan yaptığı paylaşımda “Bugün, bölgesel bağlantılar ve barış açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ermeni ve Türk yetkililer Kars'ta bir araya gelerek, Temmuz 1993'te Türkiye-Ermenistan sınırını geçen son trenin ardından kapanan ve bir asırdan fazla süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan hayati bir ticaret ve ulaşım hattı olan Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu için ortak bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu." dedi.

Barack "Bu gelişme, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın ortaya koyduğu vizyonu ve ABD Başkanı'nın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan tarihi barış zirvesini yansıtıyor. Türkiye ve Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine bağlama yönünde attıkları son adımları takdirle karşılıyorum. Başkan Trump'ın bölgedeki istikrar ve refah taahhüdüyle uyumlu bir şekilde, birbirine bağlı ve barış içinde yeni bir Güney Kafkasya şekilleniyor.” ifadelerini kullandı.