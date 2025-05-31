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Barselona Belediyesi, İsrail ile ilişkileri kesti

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesti.

Haber Merkezi
AA
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Barselona Belediyesi, İsrail ile ilişkileri kesti
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Barselona Belediye Meclisi, "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı çıkardı.

Gazze'de yaşananların "insanlık dışı" olarak vurgulandığı karara, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), Comuns ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) destek verirken, sağ görüşlü partiler çekimser oy kullandı.

 

Karar metninde, "Barselona'nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı'nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması" gibi maddeler de yer aldı.

Barselona Belediyesi'nden Gazze'deki soykırıma kınama

Barselona Belediyesi, "Gazze'de yaşanan binlerce can kaybını ve insani yardıma uygulanan ablukayı, Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin genişletilmesini, Filistin topraklarının ilhakını, nüfusun zorla yerinden edilmesini ve evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını" kınadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Gay, yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu "insanlık dışı, barbarca ve tamamen dayanılmaz" olarak tanımlayarak, "Gazze'de yaşananlar Batı değerlerine karşı açık bir yara ve tam bir meydan okumadır. Barselona Belediyesi aldığı bu kararla, katliamın bitmesi için uluslararası baskıya destek vermektedir." ifadelerini kullandı.

Barselona Belediyesi Şubat 2023'te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören benzer bir karar almış, ancak sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri bir kez daha başlatmıştı.

Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.

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