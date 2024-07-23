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Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kafatasından 77 iğne çıkarıldı

Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadının kafasından 77 tane iğne çıkarıldı. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadın, toplamda 2 ameliyat geçirdi. Yetkililer kadının psikolojik sorunları olmadığını belirtirken işlemi yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kafatasından 77 iğne çıkarıldı
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Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadının kafasından sağlığını iyileştirmek için batırıldığı iddia edilen 77 tane iğne çıkarıldı. İşlemi gerçekleştirdiği iddia edilen adam polis tarafından tutuklandı.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde yaşayan kadın gözlem altına alındı. Yetkililer kadının psikolojik sorunları olmadığını belirtti.

Genç kız, perşembe günü şiddetli baş ağrısı şikayetiyle eyaletin Bhima Bhoi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tarama, kafasına gömülü çok sayıda iğne olduğunu ortaya çıkardı.

İlk başta sekiz iğnenin çıkarılmasına rağmen durumunda iyileşme olmadı ve bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen iki ameliyat sırasında 70 iğne daha çıkarıldı.

Ameliyat sabah 2 civarında başladı ve bir buçuk saat sürdü. İğnelerin hiçbirinin kemiklere saplanmadığı belirtilirken yumuşak doku kanamalarına neden olduğu aktarıldı.

Kadının kafasına iğnelerin neden batırıldığının henüz netlik kazanmazken, "büyüden kurtarmak için tedavi" amacıyla kafasına düzinelerce iğne batırıldığı aktarıdı.

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