Başarılı insanların temel özelliği nedir? Harvard profesörü açıkladı

Harvard Business School’da ders veren Joseph Fuller, uzun yıllardır başarılı kişilerin özellikleri üzerinde çalışıyor. Fuller aynı zamanda Fortune 500’den ve Nobel adaylarından oluşan geniş bir çevreyle birebir ilişkilere sahip.

CNBC Make-It serisine haberler/harvard-profesoru-basarili-insanlari-ayiran-temel-ozellik-bulunmasi-zor-h1005">konuşan Fuller başarılı insanları diğerlerinden ayıran temel özelliği paylaştı.

Sanıldığı gibi değil

Fuller’e göre sanılanın aksine başarılı insanları oldukları pozisyona getiren şey özgüven ya da iş zekâları değil. Harvard profesörü başarılı insanların diğerlerine göre daha hızlı uyum sağlayabildiğini aktarıyor.

Joseph Fuller, “Onlar genellikle öğrenciyken ya da işe ilk başladıkları dönemde belirlenmiş kariyer yollarına sıkı sıkıya bağlı değiller. Beklenmeyen fırsatlara açıklar ve değişiminden korkmak yerine onu benimseme eğilimine sahipler” dedi.

Fuller’e göre bir kariyer hedefi belirlemek ve ona ulaşmaya çalışmak önemli bir şey ancak buradaki tehlike bu kariyer gelişimine sıkı sıkıya bağlı kalıp yeni fırsatlara kapalı olmak.

Bu konuda örnek veren Fuller, büyük şirketlerde çalışmayı hedeflemiş kişilerin şartları daha iyi olsa bile küçük bir start-up’tan gelen imkanları geri çevirebileceğini aktarıyor.

Beklentilerin bazı durumlarda engel olarak kişilerin önüne çıkacağını aktaran Fuller, işinden memnun olan insanların bazen sırf tahmin edildiği gibi terfi almaması nedeniyle işten ayrılmasını da örnek gösterdi.

"Bu tarz inatçı bir düşünce yapısı sizi ileriye taşımaz”

Her iki durumda da kişilerin onları motive eden şeyden ziyade önceden sınırları çizilmiş beklentilerin bireylere ket vurduğunu aktarıyor. Fuller, “Bu tarz inatçı bir düşünce yapısı sizi ileriye taşımaz” uyarısında bulunarak ‘eğer belirli bir kariyer düşüncesine sıkışıp kalırsanız profesyonel yaşamınızı geliştirecek seçenekleri göz ardı etme riskini artırırsınız’ diye ekliyor.,

Çok talep edilen ama az bulunan yetenek

LinkedIn’in 2024 En fazla talep edilen yetenekler raporuna göre uyum sağlama becerisi şirketler tarafından en çok aranan özellik olarak öne çıkıyor.

Pandemi döneminin işgücü piyasasında yarattığı değişiklikler nedeniyle esnek ve değişen şartlara dayanıklı çalışanlara olan ihtiyaç artış gösterdi. Yapay zekanın yükselişi, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması ve özellikle da uzayan profesyonel kariyerler nedeniyle beş farklı jenerasyonun bir arada çalışması esnekliği ön plana çıkartıyor. Farklı jenerasyonların her biri farklı iletişim şekline, iş jargonuna sahip. Bu da adaptasyon yeteneği gelişmiş çalışanların önemini artırıyor.

LinkedIn’in üst düzey yöneticilerinden Aneesh Raman rapor için kaleme aldığı yazısında işverenlerin adaptasyon yeteneği yüksek olan çalışanları almak istediğini belirtip, “Şu sıralar uyum sağlayabilmek sahip olabileceğiniz yetenekler arasında” ifadelerini kullandı.

Joseph Fuller, “İnsanlar yeni şeyler deneyip başarısız olmaktan korkuyor ama konfor alanınızın dışına çıkmadan gelişemezsiniz” uyarısını yaptı.