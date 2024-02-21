Başarısız deneme: Füze İngiliz bakanın denizaltısının yanına düştü

İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Vanguard'dan yapılan Trident füzesi test atışının başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Sky News'ün bir Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, 30 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan test atışı sırasında "anormallik" yaşandı.

Sözcü, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip Trident füzesinin deneme atışının başarısızlığına rağmen İngiltere'nin nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek ulusal güvenlik konusu olduğu için daha fazla detay paylaşamayacaklarını ifade etti.

The Sun gazetesine konuşan bir yetkili, füzenin ateşlendikten hemen sonra denizaltının yanına düştüğünü söyledi.

The Sun ayrıca olay yaşandığında Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da denizaltında bulunduğu bilgisini paylaşırken anormalliğin birinci aşamada yer alan iticilerin ateşlenmemesinden kaynaklandığını bildirdi.

İngiltere'nin denizaltıdan Trident füzesi atış denemesi 2016'da da başarısız olmuş, füze belirlenen alanın dışındaki noktaya düşmüştü.