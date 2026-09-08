Başbakan "almayın" dedi, talep patladı: Yüzde 30’luk artışla rekor kıran satışlar

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, halka ihtiyaç duyulmadığı sürece altın satın almamaları yönünde çağrıda bulunmuş, hükümet ise iç piyasadaki talebi dizginlemek amacıyla altın ithalat vergisini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Ancak alınan tedbirlere ve üst düzey uyarılara rağmen ülkede altın ve mücevher talebi yükselmeye devam etti.

Mücevher satışları 21 milyar dolara ulaştı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Hindistan’daki mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte pazardaki toplam mücevher satışı 21 milyar dolar seviyesine erişti.

Sektörün önde gelen temsilcilerinde de büyük hareketlilik gözlendi. Ülkenin en büyük mücevher perakendecilerinden Titan, mağazalarındaki müşteri trafiğinin yükseldiğini ve son çeyrek kârının yüzde 63 oranında arttığını bildirdi.

Sadece takı değil, güvenli liman yatırımı

Talepteki sert yükselişi değerlendiren Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, Hindistan'da altının yalnızca bir mücevher olarak değil, aynı zamanda önemli bir yatırım aracı ve varlık koruma yöntemi olarak görüldüğünü vurguladı. Dönemsel olarak gerçekleşen dini festivaller ve yaz aylarındaki yoğun düğün sezonu da rekor seviyedeki altın talebini tetikleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Hindistan, tek başına küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılamayı sürdürüyor.