Başbakan canlı yayında istifa etti

Portekiz'de devam eden yolsuzluk soruşturması istifa getirdi. Medya kuruluşu SIC’in haberine göre, lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde ülkede usulsüzlükler olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, canlı yayında istifasını sundu.

Savcılar bugün, verilen imtiyazları soruşturduklarına dair bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık 140 yetkili, başbakanın konutunda ve çeşitli bakanlıklarda arama yapmıştı.

Gözaltılar başladı

Portekiz basını soruşturma kapsamında Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya yakın iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bunların arasında Altyapı Bakanı Joao Galamba da yer aldığı bildirilmişti. (REUTERS)