Başbakan ev işlerinden dert yandı: 'Makyajı saymıyorum bile!'

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Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada günlük yaşamındaki sorumluluklara değindi. Sabah rutinini anlatan Takaiçi, “Sabahları duş alıyorum, kahvaltı hazırlıyorum ve ardından bulaşıkları yıkıyorum. Makyajı saymıyorum bile” ifadelerini kullandı.

Ev işlerinin zaman aldığını vurgulayan Takaiçi, “Bu işleri yaparken erkek başbakanlara kıyasla 3 veya 4 saat daha fazla zaman harcıyor gibi hissediyorum” dedi.

Kendini “işkolik” olarak tanımlıyor

Yoğun çalışma temposuyla bilinen Takaiçi, kendisini “işkolik” olarak tanımlıyor. Başbakan, geçen yıl X hesabından yaptığı bir paylaşımda göreve başlamasının ardından geceleri yalnızca sıfır ila üç saat arasında uyuyabildiğini belirtmişti.

Takaiçi, zaman zaman saat 03.00'te bile personeliyle toplantılar yaptığını açıklamıştı. Ev işleri ve yoğun siyasi mesaiyi bir arada yürütmek zorunda kalması, başbakanın günlük programına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Japonya'da kadınların siyasetteki temsili düşük

Toplumsal cinsiyet rollerinin katı olduğu Japonya'da kadınların siyasetteki temsili de düşük seviyelerde bulunuyor. Geçen yıl parlamentonun alt kanadı için yapılan seçimlerde 465 sandalyenin yalnızca 68'ini kadın adaylar kazandı.

Takaiçi'nin çalışma saatlerine ilişkin açıklamaları, ülkedeki siyasi çalışma kültürü ve kadınların üstlendiği sorumluluklar açısından da dikkat çekti.

Japon başbakanları parlamentoda saatler geçiriyor

Takaiçi'nin zaman yönetimi, iktidar koalisyonundan Japonya İnovasyon Partisi milletvekili Fumitake Fujita'nın parlamentodaki uzun çalışma saatlerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından gündeme geldi.

Japonya'da başbakanların, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini dinlemek veya oturumlara katılmak üzere günde 5 ila 7 saatlerini parlamentoda geçirmeleri olağan kabul ediliyor.

Fujita, bir araştırmaya atıfta bulunarak 2022 yılında Japonya başbakanının 72 gün boyunca parlamento oturumlarına katıldığını söyledi. Aynı dönemde bu sürenin İngiltere'de 50 gün, Almanya'da ise 13 gün olduğunu belirtti.

“Küresel standartlara uygun değil”

Parlamentodaki yasama tartışmalarının önemini kabul eden Fujita, başbakanın oturumlarda geçirdiği sürenin uzunluğunu eleştirdi.

Fujita, “Liderimizin parlamentoda bu kadar uzun saatler tıkılıp kalması küresel standartlara uygun değil” ifadelerini kullandı.