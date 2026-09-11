Basınç sorunu yaşayan uçak havada irtifa kaybetti, yolcular dehşeti yaşadı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Oksijen maskeleri düştü

Uçakta bulunan yolcular, seyir sırasında kabin basıncının kaybolmasının ardından oksijen maskelerinin otomatik olarak açıldığını ve uçağın aniden irtifa kaybettiğini anlattı.

Bir yolcu, kabin memurlarının da kendi oksijen maskelerini takmak zorunda kaldığını belirterek iletişim kurmakta güçlük çektiklerini ve yaşananların oldukça korkutucu olduğunu ifade etti.

10 dakikada 27 bin fitlik düşüş

Uçağın yaklaşık 10 dakika içerisinde 27 bin fit irtifa kaybettiği bildirildi. Basınçlandırma sorununun ardından uçuş ekibi, gerekli prosedürleri uygulayarak uçağı daha güvenli bir irtifaya indirdi ve Las Vegas'a yönlendirdi.

Emekli ABD Donanma pilotu Matthew Buckley, bu tür kabin basıncı sorunlarının ABD'deki ticari uçuşlarda son derece nadir görülen olaylar arasında olduğunu söyledi.

Uçak güvenli şekilde indi

Uçak, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Yolcuların uçaktan normal prosedürler kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Delta Air Lines sözcüsü ise uçuş ekibinin eğitimlerini ve belirlenen prosedürleri takip ederek uçağı güvenli bir yüksekliğe indirdiğini ve ardından Las Vegas'a yöneldiğini açıkladı.