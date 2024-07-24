Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in mal varlığı ve gelirleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekilince, Demokratların ağustos kongresinde en güçlü adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olarak gösteriliyor.

Trump ve yardımcılığına aday olan Vance kadar sert çıkışları ve sürprizleri olmadığı görülen Harris’in rakibi kadar zengin olup olmadığı ise merak ediliyor.

The Wall Street Journal, Kamala Harris'in mal varlığını ve finansal tercihlerini inceledi.

Yatırım tercihleri

Resmi kayıtlara göre, başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, yatırım konusunda muhafazakâr yatırımcılar olarak görülüyor. Çift, tasarruflarının önemli bir kısmını endeks fonlarında ve nakitte tutuyor.

Çiftin geçen yıl yaklaşık yarım milyon dolar kazandığı görülürken, 3,6 milyon ila 7,36 milyon dolar arasında değere sahip varlık ve gayrimenkulleri olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, çiftin servetinin büyük bir kısmının sıradan bir ABD ailesi gibi emeklilik hesaplarında olduğunu söylüyor.

San Francisco'dan varlık yöneticisi Megan Gorman, çiftin portföyü için şunları söylüyor:

"Mali olarak biraz sıkıcı. Açıkça görüldüğü üzere tartışmalı veya aşırı riskli şeylerden kaçınmak için büyük özen göstermişler."

Mal varlıkları, harcamaları incelendi

WSJ’nin incelediği, Kamala Harris ve eşinin mal varlıkları, harcamaları ve gelirleri şu şekilde oldu:

Çift, 2023 yılında 450 bin 299 dolar kazandı. Harris'in başkan yardımcısı olarak aldığı maaş 218 bin 784 dolar olurken, eşi Emhoff'un Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde misafir profesör olarak maaşı da 174 bin 994 dolar oldu.

Harris'in kitaplarından elde ettiği telif hakları bulunuyor. 2023 yılında telif haklarından yaklaşık 6 bin dolar kazanırken, banka hesapları ve diğer yatırımlardan 50 bin 603 dolar faiz geliri beyan ettiler.

Harris başkan yardımcısı olunca gelirleri düştü

Harris göreve gelmeden önce eşi Emhoff, kurumsal bir hukuk firması olan DLA Piper'ın ortağı olarak yılda 1,2 milyon doların üzerinde kazanıyordu.

Harris, 2019'da yayımlanan iki kitabından daha fazla kazanırken, 2020 sonrası 749 bin 484 dolar kazanç elde etti.

2023 yılında çift, hayır kurumlarına 23 bin 26 dolar bağış yaptı.

Çiftin emeklilik varlıklarıyla banka hesap bakiyelerinin 3,6 milyon ila 7,36 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor. Hükümet etik kurallarına göre Harris ve Emhoff, paranın önemli bir kısmını emeklilik hesaplarında tutuyor.

Dört banka hesabında 850 bin ile 1,7 milyon dolar arası nakit bulunduran çiftin bu hesaplarından biri ortak ve 50-100 bin dolar bakiyesi bulunuyor.

Harris ve eşinin emeklilik hesaplarında 1,79-4,4 milyon dolar arasında bir miktar bulunurken, buna Harris'in Kaliforniya'da eyalet ve yerel yönetimde çalışırken kazandığı miktar dahil değil.

Harris’in eşi Emhoff'un iki bireysel emeklilik hesabı bulunuyor. İki hesapta toplamda 1,27- 3,19 milyon dolar arasında bir bakiye olduğu tahmin ediliyor.

Uzun süredir kamuda çalışan Harris’in, 401(k) türü emeklilik benzeri hesaplarında 525 bin dolar ila 1,25 milyon dolar arasında bir miktar bulunuyor.

Emeklilik planı avantajlı

Varlık portföyünde muhafazakâr olduğu görülen yatırım tercihlerinde, yaklaşık yarısı hisse senetlerinde, yaklaşık üçte biri nakitte ve geri kalanı bonolarda görülüyor. Küçük bir kısım da düşük maliyetli endeks fonu içeren portföyde bulunuyor.

Harris'in emeklilik planlarının sıradan bir Amerikalıdan avantajı bulunuyor.

Harris, ekim ayında 60 yaşına girecek ve Kaliforniya eyalet emeklilik planından ayda 3 bin 981 dolar almaya hak kazanacak.

Evlerinin değeri yükseldi

Harris ve eşinin, Los Angeles’ta 3 bin 500 metrekarelik bir evleri bulunuyor. Kayıtlara göre çiftin daha önce de Kaliforniya ve Washington D.C.'de başka mülkleri de bulunuyordu.

Los Angeles’taki evi Emhoff 2012'de yaklaşık 2,7 milyon dolara satın aldı. Ev, birkaç yıl sonra ikisinin birden üzerine kaydedildi.

Zillow verilerine göre dört yatak odalı ev şu anda yaklaşık 5 milyon dolar değerinde.

Çiftin, pandemide birçok ev sahibi gibi refinansman imkanından yararlanarak düşük faiz oranlarından da faydalandı.