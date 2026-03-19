Basra Körfezi'nde stratejik kırılma: ABD'den İran kıyılarına kara gücü tahkimatı

Hava operasyonlarının stratejik tesisleri hedef alma noktasındaki sınırları, bölgede kalıcı bir sonuç üretmek adına kara gücü seçeneğini ön plana çıkarıyor. Binlerce askerin İran’ın petrol ihracat merkezi olan Hark Adası ve Hürmüz Boğazı şeridindeki hakim noktalara yerleştirilmesi, enerji trafiğine yönelik tehditlere karşı en somut karşı hamle niteliğinde. Katar’daki LNG tesislerine yönelik gerçekleşen saldırılarla eş zamanlı gelen bu askeri tahkimat, operasyonun sadece bir müdahale değil, küresel enerji arzını doğrudan koruma altına alan bir "güvenlik kalkanı" olduğunu kanıtlıyor.

Stratejik risk ve askeri zorunluluk çatışması

Hava bombardımanlarının ötesine geçilerek kara gücünün sahaya sürülmesi kararı, bölgedeki uranyum stoklarını ve kritik enerji adalarını yerinde denetim altına alma mecburiyetinden kaynaklanıyor. Operasyonun lojistik maliyeti ve personel kaybı riski askeri bir baskı unsuru oluştururken; enerji arzının kesilmesi durumunda oluşacak küresel ekonomik yıkım, kara harekatı seçeneğini masada tutan ana gerekçe olmaya devam ediyor. Bu tablo, Basra Körfezi’ndeki askeri varlığın artık sadece bir caydırıcılık unsuru değil, doğrudan bir müdahale gücüne dönüştüğünü gösteriyor.

Piyasalarda 120 dolar paniği: Savunma hisseleri yükselişte

Gelişmenin küresel piyasalardaki yansımalarıyla birlikte, petrol fiyatları 120 dolar sınırına dayanarak enerji ithalatçısı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratmaya başladı. Özellikle borsada savunma sanayi hisselerinde gözlenen yukarı yönlü ivme, çatışmanın uzun süreli ve maliyetli bir aşamaya geçebileceği beklentisini fiyatlıyor. Hava operasyonlarından kara müdahalesine evrilen bu süreç, küresel finans sisteminin jeopolitik şoklara karşı en büyük sınavı haline gelmiş durumda.