Batan yat faciası: Ünlü İngiliz milyarderin cesedi çıkarıldı

CNBC'de yer alan habere göre tekne kazasında kaybolan teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in cesedi batan enkazdan çıkarıldı.

Kaynağın belirttiğine göre, Lynch'in kızı Hannah ise henüz bulunamadı. Kaynak, durumun hassasiyeti nedeniyle kimliğinin açıklanmamasını istedi.

Sky News daha önce, enkazdan çıkarılan beş cesedin İtalyan sahil güvenlik tarafından tanındığını ve Lynch’in ölenler arasında olduğunu bildirmişti.

Pazartesi günü kaybolduğu bildirilen Lynch, Palermo ilindeki küçük bir balıkçı köyü olan Porticello’da demirleyen Bayesian süperyatında bulunan 22 yolcudan biriydi. Yat, bu sırada alabora olmuştu.

Sicilya'daki sivil koruma ajansının başkanı Salvatore Cocina, NBC News'e yatın enkazından beş cesedin çıkarıldığını doğruladı.

Lynch, yazılım girişimi Autonomy’nin kurucusuydu. Lynch bir dönem şirketinin değerini 11,7 milyar dolarlık satışla şişirmekle suçlanmıştı ve Hewlett Packart ile uzun bir hukuk mücadelesine girmişti. HP, şirketi satın aldıktan bir yıl içinde şirketin değerinde 8,8 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Lynch, üç ay süren bir davanın ardından haziran ayında ABD mahkemesinde dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti.

Lynch ayrıca, Avrupa teknoloji girişimlerini destekleyen bir risk sermayesi şirketi olan Invoke Capital'ın da kurucusuydu.