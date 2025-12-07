  1. Ekonomim
  Batı Afrika ülkesi Benin'de askeri darbe!
Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, hükümetin darbeyle feshedildiğini duyurdu. Açıklamayı yapan grubun, girişime Yarbay Pascal Tigri öncülük ettiği belirtilirken, ülkede siyasi belirsizliğin arttığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Benin’de bir grup asker yönetime el koyduklarını duyurdu. Askerler, devlet televizyonuna çıkarak hükümetin darbeyle feshedildiğini açıkladı. Açıklamayı yapan grubun, girişime Yarbay Pascal Tigri öncülük ettiği belirtilirken, ülkede siyasi belirsizliğin arttığı bildirildi.

Ülkenin kara, hava, deniz sınırları kapatıldı

Devlet televizyonda konuşan askerler; anayasanın askıya alındığını, bütün kurumların lağvedildiğini, siyasi partilerin faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu ve ülkenin kara, hava, deniz sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

