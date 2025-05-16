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Batı Kudüs'te yangın: Yerleşim yerlerine sıçrayabilir!

İsrail'de Batı Kudüs yakınlarındaki bir vadide çıkan yangının hızla yayıldığı ve yerleşim yerlerine sıçrama riski olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Batı Kudüs'te yangın: Yerleşim yerlerine sıçrayabilir!
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Yedioth Ahronot gazetesi haberinde, bugün Batı Kudüs'teki 9 numaralı otoyol kenarındaki vadide çıkan yangına 10 itfaiye ekibinin müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail itfaiyesinin yangının hızla yayıldığı ve çevredeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği bilgisini verdiği kaydedildi.

Batı Kudüs yakınlarındaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın nasıl çıkmıştı?

İsrail'de 30 Nisan'da Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşan ve 30 saatten fazla süren yangın, 20 bin dönümün üzerinde alanın kül olmasına neden olmuştu.

İsrail tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangın nedeniyle 10 yerleşim yeri tahliye edilmişti.

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