Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 703 kişi şehit oldu, 5 bin 700 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 41 bin 118 Filistinli yaşamını yitirdi

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 10 kadın ile 159 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda da en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.