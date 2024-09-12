  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırısında ölenlerin sayısının 159'u çocuk olmak üzere 703'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli yaşamını yitirdi
Takip Et

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 703 kişi şehit oldu, 5 bin 700 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 41 bin 118 Filistinli yaşamını yitirdi

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 10 kadın ile 159 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda da en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri göçe zorluyorİsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri göçe zorluyorDünya

 

Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldiGazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldiDünya

 

Dünya
Rusya'dan endişe veren açıklama: Ukrayna'nın eylemleri nükleer felakete yol açabilir
Rusya'dan endişe veren açıklama: Ukrayna'nın eylemleri nükleer felakete yol açabilir
Putin: 34 ülke BRICS'e dahil olmak istiyor
Putin: 34 ülke BRICS'e dahil olmak istiyor
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri göçe zorluyor
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri göçe zorluyor
En zengin ikinci insan olan Jeff Bezos, malikaneyi indirimli almak için ismini gizledi, davalık oldu
En zengin ikinci insan olan Bezos, malikaneyi indirimli almak için ismini gizledi, davalık oldu
Tunus'ta Türk bayrağı gerilimi: 4 kişi tutuklandı
Tunus'ta Türk bayrağı gerilimi: 4 kişi tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e yükseldi