Batı Şeria’da altyapı müdahalesi: İsrail, ticari tesisleri yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus bölgesinde yer alan merkez sebze pazarı askeri iş makineleriyle hedef alındı. Resmi makamların imar mevzuatını gerekçe göstererek gerçekleştirdiği operasyonda, yerel halkın gıda tedarikini sağlayan çok sayıda ticari dükkan ve tezgah tamamen yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan Beyta beldesi askeri bir yıkım operasyonuna sahne oldu. İsrail askeri unsurları ve beraberindeki buldozerler, yerel halkın temel gıda ve ticaret merkezi olan 'al-Hisba' merkez sebze pazarı alanına girdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede, Filistinli esnafa ait çok sayıda ticari dükkan, depo ve tezgah, ruhsat eksikliği gerekçesiyle iş makineleri vasıtasıyla yıkılarak tamamen ortadan kaldırıldı.

Yıkım öncesinde herhangi bir tebligat yapılmadı

Saha gözlemcileri ve yerel mülkiyet idareleri, pazar alanındaki ticari tesislerden en az 30'unun bu yıkımdan doğrudan etkilendiğini bildirdi. Operasyonun şafak vaktinde ve ani bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle, esnafın dükkanlarda bulunan ticari ürünlerini ve mallarını kurtaracak zamanı bulamadığı, tonlarca gıda malzemesinin enkaz altında kaldığı kaydedildi. Yerel yönetim yetkilileri, yıkım kararlarının uygulanmasından önce kendilerine hiçbir resmi bildirim veya yasal uyarı mekanizmasının ulaştırılmadığını vurguladı.

İsrail makamları Batı Şeria genelinde icra edilen bu tür mülkiyet müdahalelerini genellikle ruhsatsız yapılaşma veya askeri güvenlik kuşağı ihlallerleri çerçevesindeki idari kararlara dayandırıyor. Buna karşılık Filistin Yerel Yönetim Bakanlığı ve bölgede aktif uluslararası insan hakları örgütleri, yerel halkın yasal inşaat izni alabilmesinin önündeki bürokratik prosedürlerin sahada fiili imkansızlıklar yarattığına dikkat çekiyor. Sosyo-ekonomik açıdan kritik öneme sahip olan sebze pazarının yıkılması, bölgedeki yerel ticaret hacmine ve istihdama doğrudan bir darbe vurdu.