Batı Şeria’da gerçekleştirilen tek taraflı idari tasarruflar ve 21 yıl önce boşaltılan sivil yerleşim birimlerinin yeniden yapılandırılması, sahadaki demografik ve hukuki dengeyi doğrudan etkiliyor. Altyapı projeleriyle desteklenen bu resmi süreçler, çok uluslu çözüm arayışlarının zeminini farklı bir boyuta taşıyor.

Güvenlik stratejileri ve idari mülkiyet dönüşümü

Bölgede uzun süredir uygulanan askeri güvenlik mekanizmaları, son dönemde yerini doğrudan sivil kurulların idari tasarruflarına ve arazilerin kalıcı mülkiyet statülerinin tescil edilmesine bırakıyor. Geçmiş dönemlerde güvenlik koridoru veya geçici erişim alanı gerekçesiyle tanımlanan geniş araziler, günümüzde kamu fonlarıyla finanse edilen kapsamlı lojistik hatlar ve entegre ulaşım projeleriyle destekleniyor. Bu planlamalar, sahadaki sivil yerleşim alanlarının sürekliliğini sağlama amacı taşırken, mevcut idari yapıyla olan kurumsal entegrasyonu da güçlendiriyor.

Sürecin en hassas hukuki boyutu ise, mülkiyet haklarının takibine ve tescil süreçlerine yönelik yasal başvuru mekanizmalarında yaşanan yapısal değişikliklerdir. Uluslararası hukuk normlarında öngörülen mülkiyet dokunulmazlığı ilkeleri çerçevesinde incelenen bu yeni idari kararlar, resmi belgelerle mülkiyet beyanında bulunamayan tarafların arazilerinin doğrudan kamu mülkü statüsüne alınmasına olanak tanıyor. Bu hukuki adımlar, bölgenin geçici yönetim statüsünü fiilen kalıcı bir idari egemenlik modeline dönüştürüyor.

21 yıl sonra gerçekleşen sivil iskan adımları

Sahadaki bu yönetsel dönüşümün en belirgin diplomatik kırılma noktalarından birini, iki bin beş yılındaki tahliye kararları çerçevesinde boşaltılan tarihi Ganim yerleşim biriminin yirmi bir yıl aradan sonra yeniden sivil iskana açılması oluşturuyor. Resmi teşvikler ve bütçe aktarımları vasıtasıyla yürütülen bu genişleme politikası, bölgedeki sivil yerleşim birimlerinin lojistik ve altyapı gereksinimlerini karşılayacak yeni ana ulaşım arterlerinin inşasını da beraberinde getiriyor.

Bu durum, geçmiş dönemlerde taraflar arasında varılan çok uluslu barış mutabakatları ve idari paylaşım planları uyarınca Filistin yönetiminin yetki alanında kalması öngörülen özel mülk statüsündeki arazilerin de parça parça idari kontrol dışına çıkması sonucunu doğuruyor. Finansal kaynakların kesilmesi ve kurumsal hareket kabiliyetinin daralmasıyla idari mekanizmaları zayıflayan Filistin yönetimi, bu geniş kapsamlı hukuki ve coğrafi tasarruflar karşısında işlevsel kapasitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İki devletli çözüm vizyonunun üzerine inşa edildiği toprak bütünlüğü ve hukuki zemin, tek taraflı mevzuat düzenlemeleri ve resmi inşa faaliyetleri neticesinde geçerliliğini yitirme aşamasına geliyor.