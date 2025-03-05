Batı Şeria'da Ramazan hüzünlü geçiyor: Filistinliler evlerinden uzakta oruçlarını açıyorlar

İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen iki gün sonra 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırlar, Cenin ve Tulkerim kentleriyle buralardaki mülteci kamplarında yoğunlaştı.

Her geçen gün farklı şekillerde artarak düzenlenen saldırılar sırasında çok sayıda Filistinli zorunlu göçe maruz kaldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) verilerine göre, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yaklaşık 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Filistinliler Ramazan'ı çok ağır fiziki ve psikolojik koşullar altında geçiriyor

Tulkerim kentinde bulunan Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki evlerinden çıkarılan Filistinliler, bu yıl ramazan ayını ertesi gün başlarına ne geleceğini bilememenin verdiği kaygıyla çok ağır fiziki ve psikolojik koşullar altında geçiriyor.

Tulkerim'deki barınma merkezlerine ya da yakınlardaki beldelere sığınan Filistinli ailelerden bazılarının evleri İsrail tarafından yakılıp yıkılırken bazıları da evlerinin akıbetini bilmiyor.

"Geçirdiğimiz en zor ramazan ayı"

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan yakınlardaki Zennabe beldesinde yer alan sığınma merkezine geçen Filistinli Talib Ebu Selim (67) AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl geçirdiğimiz en zor ramazan ayı." dedi.

Ebu Selim, "Mülteci kampından ayrılmak zorunda kaldığımdan bu yana 30 gündür bir barınma merkezinde yaşıyorum. İsrail askerleri evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almama izin vermedi, evi yıktı. Evimin yanındaki onlarca ev de sanki daha önce var olmamış gibi yıkıldı." diye konuştu.

"Evimde geçirdiğim ramazan ayı aileyle bir araya gelmek, sıcacık bir kucaklaşma demekti." diyen Ebu Selim, "Bugün her şeyi özler hale geldik; hep birlikte akşamlar geçirdiğimiz, hayatı hissettiğimiz bir atmosferde yaşıyorduk." dedi.

Ebu Selim, ramazan ayında yakınları ve akrabalarıyla bir araya gelmeyi özlediğini; şimdi herkesin bir göç merkezinde; kardeşinden, amcasından, teyzesinden uzakta olduğunu aktardı.

"Hiçbir şeyimiz yok"

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evinden çıkarılan Hazim Mesruci, dört çocuğu ve eşiyle birlikte evsiz kaldıklarını ve günlük yemekleri için dahi yardım beklediklerini söyledi.

Mesruci, "Durum çok zor. Bizim evlerimiz ve işlerimiz vardı. Geçimimizi kendi emeğimizle sağlıyorduk ama bugün evsiz kaldık, hiçbir şeyimiz yok. İsrail ordusu evimi yıktı ve beni oradan çıkardı." dedi.

Sahip olduğu her şeyi sattığını, elinde avucunda bir şey kalmadığını söyleyen Mesruci, "Bugün iki yaşındaki kızımın en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorum. Gün sonunda bir hayırseverin gelip bize yemek getirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesruci, "Artık zillet ve ölüm noktasına geldik. Her yıl ramazan sofrasında kardeşlerimle bir araya gelirdik ama bugün o güzel anıları özlemekle yetiniyoruz." diye konuştu.

"Hayatımın en zor anını ramazanın ilk günü iftar saatinde yaşadım"

Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç etmek zorunda kalan Nur Şems Engellileri Rehabilitasyon Derneği Başkanı ve aktivist Nihaye el-Cundi, şunları kaydetti:

"Hayatımın en zor anını ramazanın ilk günü iftar saatinde yaşadım. O an gözyaşlarıma engel olamadım. Eşim ve kızım da benimle birlikte ağladı."

Kampa yakın bir dairede yaşadığını belirten Cundi, "Bu hissin, tüm mültecilerin ve evlerinden koparılan her kadının yaşadığı bir duygu olduğuna eminim. Önümüzde en lezzetli yemekler olsa bile, evimizden uzakta olduğumuz için içimiz hüzün ve acıyla dolu. Evimiz, eşyalarımız, alışkanlıklarımız ve özel hayatımız elimizden alındı." diye konuştu.

Cundi, "Bu zulmü, bu acıyı bize yaşatanları asla affedemem. Hele ki ramazanın ilk günü evleri yıkılan, yakılan insanları düşündükçe bu öfkem daha da artıyor." dedi.

Bu yılki ramazanın önceki yıllardan tamamen farklı olduğunu vurgulayan Cundi, "Ramazan ayının tüm insani ve sosyal değerleri, huzur ve ibadet dolu anları, zorla yerimizden edilmemiz yüzünden kayboldu." ifadesini kullandı.