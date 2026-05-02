Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor: İsrail, sivil halkı hedef aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, uluslararası hukuk tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşim birimlerinde ikamet eden silahlı İsrailli gruplar, Filistinli sivillere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Filistinli çiftçilerin arazilerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayda İsrailli yerleşimciler mermi ve sert cisimler kullanarak müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 7 Filistinli sivil, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, saldırının İsrail güvenlik güçlerinin gözetimi altında gerçekleştiğini ve doğrudan tarım alanlarının gasbedilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Sistematik mülkiyet gasbı ve işgal politikaları

İsrail’in Batı Şeria genelinde sürdürdüğü yerleşim politikaları, bölgedeki Filistinli nüfusun can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit etmeye devam ediyor. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti sadece fiziksel yaralanmalarla sınırlı kalmayıp evlerin yakılması, araçların tahrip edilmesi ve zeytinliklerin talan edilmesi gibi ekonomik bir yıkımı da beraberinde getiriyor. Bölgedeki Filistinli aileler, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimci grupların baskıları nedeniyle temel geçim kaynaklarından mahrum bırakılıyor. Bu saldırılar, bölgedeki demografik yapıyı kalıcı olarak değiştirmeyi amaçlayan bir mülkiyet gasbı sürecinin parçası olarak icra ediliyor.

Uluslararası hukuk ve işgal altındaki toprakların statüsü

Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik yerleşim birimi inşaatlarını durdurma çağrılarına rağmen, Batı Şeria’da Filistin topraklarına zorla el koyma süreci hız kesmeden sürdürülüyor. Saha raporları, İsrailli yerleşimcilerin bu tür şiddet eylemleriyle yerel halkı yıldırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı amaçladığına işaret ediyor. İsrail hükümetinin yerleşim birimlerini genişletme kararları, bölgedeki gerilimi tırmandırırken iki devletli çözüm umutlarını da her geçen gün zayıflatıyor. Gelinen noktada Batı Şeria’daki şiddet sarmalı, İsrail’in işgalci güç olarak sivilleri koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği küresel bir hak ihlali olarak kayıtlara geçiyor.