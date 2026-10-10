Batı Şeria'da zeytin hasadı hedefte: Filistin'den uluslararası müdahale çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmud Abbas bakanlığa talimat vererek BMGK'nin acil olarak toplanmasını istedi. Bu adımın arkasında, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere ve zeytin hasadı yapan çiftçilere yönelik saldırılardaki büyük tırmanış yer aldı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, BMGK'nin ihlalleri durdurmak ve caydırıcı önlemler almak üzere vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Zeytin sezonu ve çiftçiler büyük tehdit altında

Batı Şeria genelinde zeytin hasadı mevsiminin başlamasıyla birlikte saldırıların kapsamı da genişledi. Son günlerde çiftçilerin ve mülklerinin doğrudan hedef alındığı belirtilirken, Ekim 2023'ten bu yana binlerce saldırı gerçekleştiği ve yüz binlerce ağacın zarar gördüğü kaydedildi. Filistinli yetkililer, yaşanan bu durumun yalnızca ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda halkın can güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.