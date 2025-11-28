Batı Şeria’daki el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail, Filistinlileri göçe zorluyor

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, son iki gündür kampın çevresinde konuşlanan büyük bir askeri birliğin sabah saatlerinde kampa girdiğini aktardı.

Evleri hedef alan yoğun baskınlarda piyade birlikleri, kampın dar sokakları ve ana caddelerine konuşlandırıldı.

Yoğun askeri varlığın kamp sakinlerinin hareketini ciddi şekilde kısıtladığını, güçlerin birçok evde kapsamlı aramalar yaptığını bildiren görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, birçok Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkararak göçe zorladı.

Öte yandan İsrail askerleri bu sabahın erken saatlerinde Tubas’ın Tammun beldesinden çekildi.

Yerel sakinler, iki gün süren saldırıların özellikle beldenin doğu kesiminde altyapıya büyük zarar verdiğini ve çok sayıda malın tahrip edildiğini belirtti.

Tubas kentinden son üç gündür çeşitli bölgelere aralıksız baskınlar düzenleniyor, bölge girişleri kapatılırken sıkı hareket kısıtlamaları uygulanıyor.

Arama ve gözaltılar sırasında çok sayıda Filistinlinin askerler tarafından darbedilerek yaralandığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların gerçek mühimmat kullanarak makineli tüfeklerle ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine çarşamba kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu Tubas kentine Arapça, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, eğer böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı, tehdit içeren ilanlar atmıştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, "Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine bağlı Rumeyda bölgesinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan Abdullah Hamad adlı Filistinli yaşamını yitirdi. Hamad'ın cenazesi Nasır Hastanesi’ne getirildi." dedi.

Hedef alınan bölgenin, ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü ve bölgenin yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturan alanlar içinde yer aldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde de yerinden edilmiş kişilerin çadırları İsrail askeri araçları tarafından yoğun ateşe tutuldu. Saldırıda bir çocuk yaralandı.

El-Mevasi, Gazze'nin farklı bölgelerinden zorla göç ettirilen on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail savaş uçakları ise sabahın erken saatlerinde Han Yunus'un doğusu ile Refah'ın kuzeydoğusuna birkaç yoğun hava saldırısı düzenledi.

Aynı saatlerde Han Yunus açıklarında İsrail savaş gemileri yoğun ateş açarak balıkçılara ve yerinden edilenlerin sahilde bulunan çadırlarına yangın bombaları attı.

İsrail savaş gemilerinin de Gazze kenti kıyılarını vurduğu, Han Yunus'un doğusuna ise topçu ateşi açıldığı aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evin yıkımına başladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Mahallesinde yıkıma başladı ve şu ana kadar 2 evi yıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evin yıkılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım'da bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.