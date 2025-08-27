Bavyera Başbakanı ‘dönerci’ oldu! Söder Kebab tescil edildi

Alman medyası Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder adına "Söder Kebab" adlı bir döner patenti alındığını yazdı.

'Söder Kebab' tescillendi

Partinin, Söder'i döner keserken gösteren bir logoya sahip "Söder Kebab" markası tescil edildi.

Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder adına, "Söder Kebab" ismini taşıyan bir döner patentinin partisi tarafından tescil edildiği ortaya çıktı.

Döner patenti Hristiyan Sosyal Birlik Partisi adına alındı

Alman basınına yansıyan haberlerde patentin, Münih'teki Patent ve Marka Dairesi'nde kayıt altına alındığı ifade edildi. Kayıtlarda patentin Söder'in adına değil, parti adına alındığı görülüyor.

İtiraz süreci doldu

Patent işlemi ile, CSU liderinin döner ustası olarak döner ocağının başında çizilmiş kırmızı logolu görseli ve "Söder Kebab" yazısı tescil edildi. İtiraz süresinin dolmasının ardından logo 28 Şubat'ta resmi marka bülteninde yayımlandı. Ayrıca "Söder Kebab" kelime kombinasyonu da ikinci bir işlemle "bireysel marka" olarak koruma altına alındı.

'Söder Kebab' baskılı tişörtler satışa çıktı

Söz konusu döner markasının logosunu taşıyan bir tişört ve bir sweatshirt ise CSU'nun internet mağazasında satışta. CSU, online mağazasında 19,99 euro fiyat etiketine sahip tişört için şöyle reklam yapıyor: "Fırtına gibi 'Söder Kebab' baskılı tişörtümüz tam bir ilgi odağı."

Reklam kampanyası mı?

DW’nin haberine göre, söz konusu adımla bir çeşit reklam kampanyasının amaçlandığı yorumları yapıldı. Söder geçen yıl bir dönercide "hayran buluşması" düzenlerken, Ekim 2024'te düzenlenen CSU parti kongresinin menüsünde de kebap bulunması dikkat çekmişti. O etkinlikte de "Söder Kebab"ı tanıtan bir tabela göze çarpmıştı.

CSU lideri sık sık yediği yemeklerle biliniyor

Söder, Instagram hesabından sık sık yediği yemekleri paylaşmasıyla biliniyor. CSU lideri paylaşımlarını "#söderisst" (Söder yiyor) etiketiyle yapıyor.

Söder, göç konusunda sert politikalardan yana olduğu bilinen ve vergi artışlarına itiraz eden muhafazakâr bir siyasetçi. Lideri olduğu CSU ise ülkenin diğer 15 eyaletinde örgütlü olan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi.