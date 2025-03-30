Bazı ülkelerde Ramazan Bayramı 31 Mart'ta idrak edilecek

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Ramazan Bayramı 31 Mart Pazartesi günü idrak edilecek

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak, Umman, Tunus, Libya ve Cezayir'de hilalin görülememesi nedeniyle Ramazan Bayramı 31 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.