BBC çalışanları: Editoryal duruşumuzu değiştirmek için daha kaç Filistinli ölmeli?

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana tartışmalarla çalkalanıyor. BBC, İsrail-Hamas çatışmasının hikayesini doğru bir şekilde anlatmamakla, İsrailli kurbanları Filistinlilere kıyasla insanileştirmek için daha fazla çaba harcamakla ve haberlerde önemli tarihsel bağlamı atlamakla suçlanıyor.

Kurumda çalışan İngiltere merkezli sekiz gazeteci tarafından Al Jazeera’ye yazılan 2300 kelimelik mektupta BBC’nin, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarını “gözü kara” bir şekilde haberleştirmesi hatırlatılıyor ve kurum Gazze’de “çifte standart” uygulamakla suçlanıyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 8 BBC çalışanı, mektubu BBC yöneticilerine göndermek yerine tartışma açmak için Al Jazeera’ye gönderdiklerini söylüyor.

Mektupta özetle şöyle deniyor:

"BBC, İsrail'e yönelik iddiaları göz ardı ederek ve eleştirel bir şekilde ilgilenmeyerek bu hikayeyi doğru bir şekilde anlatamadı ve bu nedenle halkın Gazze'de ortaya çıkan insan hakları ihlalleriyle ilgilenmesine ve anlamasına yardımcı olamadı. 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinli öldürüldü. Bu sayı ne zaman editoryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?"