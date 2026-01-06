BBC, Maduro haberleri için 'kaçırıldı' kelimesini yasakladı

BBC Haber Editörü tarafından personele gönderilen e-postada, “haberlerde netlik ve tutarlılığı sağlamak amacıyla” belirli ifadelerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

“Kaçırıldı” yerine “yakalandı” veya “ele geçirildi”

Editoryal notta, Maduro’nun durumu için “kaçırıldı” (kidnapped) ifadesinin kullanılmaması istendi. Bunun yerine, ABD yönetiminin operasyon tanımına atıfla “yakalandı” (captured) ifadesinin kullanılması; kurumun kendi anlatımlarında ise “ele geçirildi” (seized) fiiline yer verilmesi talimatı verildi.

BBC Haber Editörü’nün personele ilettiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Dokuz toplantısında konuşulduğu üzere, haberlerimizde netlik ve tutarlılığı sağlamak için Venezuela’daki son olayları tanımlarken lütfen şu yönergeleri izleyin: ‘Yakalandı’ ifadesini ABD’nin operasyon tanımına atfedin. Örnek: ‘ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını açıkladı.’ Uygun olan yerlerde kendi haberlerimizde ‘ele geçirildi’ ifadesi kullanılabilir. ‘Kaçırıldı’ ifadesini kullanmaktan kaçının.”