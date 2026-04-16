BBC "önemli mali baskılarla" başa çıkmak amacıyla 10 çalışanından birini işten çıkartacak

Yayın kuruluşunun önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon sterlin tasarruf yapması gerekiyor ve geçici genel müdür Rhodri Talfan Davies, bazı kanalların ya da hizmetlerin toptan iptal edilmesinin de ihtimal dışı olmadığını söyledi.

BBC Radyo 4'ün Media Show programına konuşan Davies, "Her şeyi ele almamız gerekiyor ve kaçınılmaz olarak 500 milyon sterlin tutarında bazı büyük ve zorlu seçimler olacak ama bunu dikkatlice ele almamız gerekiyor" dedi.

Davies kuruluşun, hizmetlerinin nasıl etkileneceğine dair daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklayacağını söyledi.

Davies "Seyirciler için, önümüzdeki üç veya dört ay içinde yapılması gereken iş, radyo, televizyon ve çevrimiçi platformlarda BBC için kritik öneme sahip olduğunu bildiğimiz hizmetlere zarar vermeden bu değişiklikleri nasıl yapacağımızı bulmak" dedi.

Ayrıca, işten çıkarmaların personel için "gerçekten zor bir haber" olacağını da kabul etti.

Yayıncılık sendikası Bectu'nun başkanı Philippa Childs, "bu büyüklükteki kesintilerin" "iş gücü ve bir bütün olarak BBC için yıkıcı" olacağı uyarısı yaptı.

BBC'nin şu anda yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı var.

Talfan Davies, Çarşamba günü personele gönderdiği bir e-postada, "Bildiğiniz gibi, BBC önemli mali baskılarla karşı karşıya ve bunlara hızla yanıt vermemiz gerekiyor" dedi.

Davies "Basitçe söylemek gerekirse, maliyetlerimiz ve gelirlerimiz arasındaki fark büyüyor. Bu, bir dizi faktörden kaynaklanıyor. Üretim enflasyonu çok yüksek kalmaya devam ediyor, lisans ücretimiz ve ticari gelirlerimiz baskı altında, küresel ekonomideki çalkantı da sürüyor" ifadelerini kullandı.

BBC'den Paul Glynn ve Ian Youngs'ın haberine göre işe alım, seyahat, yönetim danışmanlığı ve konferanslara, ödül törenlerine ve etkinliklere katılım harcamalarına daha sıkı kontroller getirildi.

"Zorlu kararlar"

BBC, 2027 sonunda tüzüğünün yenilenmesi öncesinde, geleceği ve lisans ücreti konusunda hükümetle görüşmeler yürütüyor.

Kültür Bakanı Lisa Nandy, BBC'nin "her kurum gibi" "zor kararlar" almak zorunda olduğunu söyledi.

Nandy duyurudan kısa bir süre önce BBC'ye yaptığı açıklamada "BBC yönetiminin bunu çok ciddiye aldığını biliyorum. Bunlara BBC'nin mali durumunu sürdürülebilir kılmaya yardımcı olabilecek ticari seçenekler ve diğer gelir artırıcı önlemleri araştırmak da dahil" dedi.

Kesinti haberi, eski Google yöneticisi Matt Brittin'in 18 Mayıs'ta resmen Genel Müdürlük görevine başlamasından önce duyuruldu.

'Binlerce kesintiyle ölüm'

Bectu sendikası başkanı Childs BBC çalışanlarının "önceki işten çıkarmalardan sonra zaten önemli bir baskı altında olduklarını" ve daha çok kesintinin "kamu misyonunu yerine getirme kabiliyetine kaçınılmaz olarak zarar vereceğini" söyledi.

Childs "Sahte haberlerin ve birkaç çokuluslu şirketin elinde daha da yoğunlaşan bir sektörün olduğu bir dönemde, Birleşik Krallık'ın her zamankinden daha çok kendine güvenen, sürdürülebilir bir şekilde finanse edilen bir BBC'ye ihtiyacı var" diye konuştu ve şöyle devam etti;

"Hükümet, tüzük yenilenmesinin BBC'nin finansmanını daha güvenli, uzun vadeli bir yola koymasını ve ulusal yayın kuruluşumuzun binlerce kesintiyle ölüme mahkum olmasını önlemesini sağlamalıdır."

Ulusal Gazeteciler Birliği Sendikası Genel Sekreteri Laura Davison da "acımasız işten çıkarmalar için yapılan planların yanlış ve zararlı olduğunu, ve BBC çalışanları için belirsizlik ve sıkıntıya neden olacağını" söyledi.

Davison "Bu kesintiler, BBC'nin amaçlarını yerine getirme kabiliyetini ciddi şekilde baltalıyor. Bu da bilgilendiren, eğiten ve eğlendiren kaliteli gazetecilik ve programlar sunmak" diye konuştu ve şöyle devam etti;

"Daha çok kesinti planı, yıllardır süregelen reel bütçe azaltmaları ve kurumun temel unsurlarını etkileyen tasarruf önlemlerinin ardından geliyor. Bu böyle devam edemez. BBC, bunu mümkün kılan yetenekli ve deneyimli çalışanlar olmadan kaliteli gazetecilik sunamaz."