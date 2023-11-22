BBC'nin 100 Kadın listesinden bir Türk: Canan Dağdeviren

BBC’nin listesinde insan hakları avukatı Amal Clooney, sinema yıldızı America Ferrera, feminist Gloria Steinem, eski ABD First Lady'si Michelle Obama, güzellik şirketi sahibi Huda Kattan ve Ballon d'Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmatí ve yapay zeka (AI) uzmanı Timnit Gebru gibi isimler yer alıyor.

Aşırı sıcaklar, orman yangınları, sel ve diğer doğal afetlerin manşetlerden düşmediği bir yılda, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine uyum sağlamak için harekete geçen kadınlar listede öne çıkıyor.

BBC'nin 100 Kadın listesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP28 öncesinde 28 İklim Öncüsüne yer veriliyor.

BBC listesinde bilim insanı ve mucit olarak tanımlanan Canan Dağdeviren’le ilgili şu bilgi paylaşıldı.

Danan Dağdeviren, Türkiye

Bilim insanı ve mucit

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren kısa bir süre önce meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen' icat etti.

Düzenli kanser taraması yaptırmasına rağmen 49 yaşında geç evre meme kanseri teşhisi konan ve altı ay sonra hayatını kaybeden teyzesinden esinlendi.

Dağdeviren, teyzesinin başucunda, sütyen içine yerleştirilebilecek ve yüksek meme kanseri riski taşıyan bireylerin daha sık taranmasını sağlayacak bir teşhis cihazının kaba şemasını çizdi. Bu teknoloji potansiyel olarak milyonlarca hayat kurtarabilir.