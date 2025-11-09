Bebek mamasında tehlike: 13 bebek hastanelik oldu, ürünler geri çağırıldı

ABD’de federal ve eyalet sağlık yetkilileri, geri çağrılan bir bebek mamasıyla bağlantılı botulizm vakalarını araştırıyor. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ByHeart Inc. tarafından üretilen Whole Nutrition isimli bebek mamasının iki partisinde sorun tespit edilmesi üzerine ürünlerin geri çağrıldığını açıkladı.

NBCnews'te yer alan habere göre yetkililer, söz konusu mamayı tüketen 13 bebeğin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Vakaların Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington eyaletlerinde görüldüğü, herhangi bir ölümün yaşanmadığı belirtildi.

Kaynağı araştırılıyor

FDA, kontaminasyonun nasıl meydana geldiğini ve diğer ürünleri etkileyip etkilemediğini belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), söz konusu mamanın hem çevrimiçi platformlarda hem de büyük perakendeciler aracılığıyla satıldığını, ulusal mama satışlarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğunu paylaştı.

CDC, tüketicilere geri çağrılan mamaların parti numaralarını not etmelerini ve ürünleri imha etmeleri veya satın aldıkları yere iade etmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, mamayla temas eden eşyaların ve yüzeylerin bulaşık makinesi veya sıcak sabunlu suyla temizlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, geri çağrılan mamayı tüketen bebeklerde yetersiz beslenme, yutma güçlüğü, baş kontrolünü kaybetme veya yüz ifadesinde azalma gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Bebek botulizmi nedir?

Bebek botulizmi, kalın bağırsakta toksin üreten bakterilerin yol açtığı nadir ancak ciddi bir hastalık olarak biliniyor. CDC’ye göre, belirtiler haftalar içinde ortaya çıkabiliyor ve erken müdahale edilmemesi halinde sinir sistemini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Sağlık yetkilileri, olayın bebek gıdalarında gıda güvenliği kontrollerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.