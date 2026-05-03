Bebek mamasında zehir skandalı: Fare zehri çıkan ürünler sonrası şüpheli yakalandı

Avusturya'nın doğusundaki Burgenland eyaleti polisi, market raflarında satışa sunulan HiPP marka bebek mamalarının bir kısmında fare zehiri tespit edilmesinin ardından 39 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay nasıl ortaya çıktı?

Burgenland Eyalet Kriminal Polis Müdürlüğü, savcılığın yönlendirmesiyle başlatılan soruşturmanın, 18 Nisan'da Eisenstadt şehrindeki bir süpermarketten satın alınan bir bebek maması kavanozu içinde zehir bulunmasıyla başladığını açıkladı.

O sırada bir müşteri, kavanozu ambalajının kurcalanmış göründüğünü fark ederek yetkililere bildirmişti. Kavanoza, içindeki mama tüketilmeden el kondu.

Polis, şüphelinin sorgulandığını ve şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılmayacağını belirtti. Burgenland Cumhuriyet Başsavcılığı ise "kasıtlı olarak kamuyu tehlikeye atma" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Beş kavanoz ele geçirildi

DW Türkçe'nin Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinden derlediğine göre zehrin toksisite düzeyine ilişkin uzman raporu henüz tamamlanmadı.

Tüketilmeden önce toplam beş kurcalanmış bebek maması kavanozu güvenlik altına alındı.

Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, kurcalamanın Avusturya'daki SPAR marketlerinde satılan, 5 aylık bebekler için üretilmiş havuçlu ve patatesli 190 gramlık kavanozlarda gerçekleştiğini düşündüklerini belirtmişti.