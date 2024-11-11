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Belarus BRICS'e katıldı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, BRICS'in Batı'nın dominant tarihini sona erdirebileceğini belirtmişti.

Haber Merkezi
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Belarus BRICS'e katıldı
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Belarus Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Belarus'un BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu. Kazan’da düzenlenen "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşma yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, BRICS’in potansiyel olarak "kolektif Batı’nın dominant tarihinin sonunu yaklaştırabileceğini" belirtmişti.

"Ortak ülke statüsü"

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Eylül ayında Sputnik'e konuşarak, "(Başvurunun) çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda tam teşekküllü BRICS üyeleri söz konusu olup, bir sonraki genişleme dalgası sözüm ona ortak ülke statüsünü etkileyecek" açıklaması yapmıştı.

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