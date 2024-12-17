Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, seçimde yeniden adaylık için başvuru yaptı

Lukaşenko’nun seçimde adaylığı için çalışmalarını yürüten inisiyatif grubunun başkanı Yuriy Senko, vekaletname ile gereken belgeleri Belarus Merkez Seçim Komisyonu’na sundu.

Senko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lukaşenko’nun adaylığı için halktan gereken imzanın toplandığını belirterek, “Bugün vekaletle Merkez Seçim Komisyonu’na Aleksandr Lukaşenko’nun Belarus Cumhurbaşkanı adayı olarak kaydedilmesi için belgeleri verdim.” ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasının normal ve sakin bir şekilde geçeceğini dile getiren Senko, imza toplarken bunu hissettiklerini söyledi.

Belarus’ta 26 Ocak 2025’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday adaylarının en az 100 bin imza toplayarak Merkez Seçim Komisyonu’na başvuru yapması gerekiyor. Adaylık için başvurular 21 Aralık’ta sona erecek. 22-31 Aralık tarihlerinde ise başvuru yapan cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıtları yapılarak isimleri netleşecek. 1-25 Ocak 2025 tarihlerinde seçim kampanyası başlayacak ülkede, erken oy verme işlemleri 21-25 Ocak, seçim ise 26 Ocak’ta yapılacak.

Belarus Merkez Seçim Komisyonuna şu ana kadar Lukaşenko’nun dışında Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız olarak iş insanı Anna Kanopatskaya adaylık için başvuru yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 23 Ekim'de, Ocak 2025'te ülkede yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabileceğini söylemişti.

Lukaşenko cumhurbaşkanı seçimini 6 kez kazandı

Aleksandr Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı. 1994’te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bugüne kadar girdiği 6 seçimi de kazanan Lukaşenko, 9 Ağustos 2020’de yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80,1 oy aldı. Seçim günü akşamından itibaren "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla muhalif kesimler sokaklara çıkarak ülkede protesto gösterilerine başlamış, bir süre sonra protestolar sona ermişti.