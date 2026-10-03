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Minsk yönetimi, Batı ülkeleri ile yaşanan diplomatik ve ekonomik gerilime ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Belarus Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin takip ettiği politikaların uluslararası ilişkilerdeki dengeleri olumsuz etkilediği vurgulandı.

Yaptırım politikalarına ve baskılara tepki

Batılı aktörlerin tek taraflı kısıtlayıcı adımlarına değinen Belaruslu Bakan, yaptırım kararlarının ve siyasi baskıların sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini kaydetti. Uygulanan yaptırımların bölge genelindeki güvenlik iklimini zarara uğrattığını savunan yetkili, mevcut tablonun her geçen gün kötüye gittiğine işaret etti.

Diyalog ve küresel istikrar vurgusu

Açıklamasında yapıcı diyalog mekanizmalarının işletilmesi gerektiğine değinen Dışişleri Bakanı, gerilimi tırmandıran söylem ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Minsk yönetimi, uluslararası toplumun ortak bir zeminde buluşmaması halinde bölgesel istikrarsızlığın küresel boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.