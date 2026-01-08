Belçika: ABD, Venezuela'da uluslararası hukuku ihlal etti

Federal Parlamento’daki komisyon toplantısında konuşan Francken, Maduro’nun alıkonulmasına dair “Uluslararası hukukun ihlal edilip edilmediği sorulursa, cevabım evet olur.” dedi.

“Güçlü olanlar istediklerini yapar, zayıf olanlar ise buna katlanmak zorunda kalır"

Francken, ABD’nin Grönland’a yönelik söylemleri ve güvenlik politikalarının, Avrupa’nın savunma kapasitesindeki mevcut zayıflıkları daha görünür kıldığını belirtti. Avrupa’nın uzun süre yalnızca “yumuşak güç” politikalarına odaklandığını hatırlatan Francken, mevcut uluslararası ortamda bunun yetersiz kaldığını vurguladı. “Güçlü olanlar istediklerini yapar, zayıf olanlar ise buna katlanmak zorunda kalır.” ifadelerini kullanan Francken’in açıklamalarının ardından, ABD’ye ilk resmi ziyaretlerini dün tamamlayan Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Dışişleri Bakanı Maxime Prevot’nun bugün Federal Parlamento’da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.