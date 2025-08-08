  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Takip Et

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Takip Et

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı.

Ulusal basının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı.

Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor." sözlerini kullanıldı.

Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi.

Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır." vurgusunu yaptı.

Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldıAlmanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldıDünya
Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırdı mı?Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırdı mı?Dünya

 

Dünya
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
İspanya F-35 defterini kapadı! Avrupa’dan Eurofighter veya FCAS alacak
İspanya F-35 defterini kapadı! Avrupa’dan Eurofighter veya FCAS alacak
ABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışında
ABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışında