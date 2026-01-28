Belçika: Grönland tehditleri Trump'a bir kazanç sağlamaz

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Federal Parlamento’da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin tehditlerinin önemli bir kazanç getirmediğini söyledi. De Wever, bu hamlelerin işleri zorlaştırdığını ve tamamen gereksiz olduğunu ifade etti.

Bart De Wever, Trump’ın bu konuda elde ettiklerinin net olmadığını belirterek, Arktik bölgesinde güvenliği güçlendirmeye karşı çıkan olmadığını hatırlattı.

"Avrupa ve NATO karşıtı duygular anlaşılabilir, fakat böyle bir yaklaşım akıllıca değil"

Avrupa’nın ABD ile ilişkilerini duygusal tepkilerle riske atmanın doğru olmadığını vurgulayan Bart De Wever, transatlantik bağların korunmasının kritik önem taşıdığını dile getirdi. “Avrupa ve NATO karşıtı duygular anlaşılabilir, fakat böyle bir yaklaşım akıllıca değil. Her hamleyi dikkatle değerlendirmek gerekiyor” dedi.

De Wever, Avrupa ordusu kurulması tartışmalarına da değinerek, Belçika’nın silahlı kuvvetlerinin daha geniş bir askeri yapıya entegrasyonuna hazır olması gerektiğini belirtti. “Ekonomik gücümüzün yanında, bağımsız hareket etmemizi sağlayacak bir askeri kapasite geliştirmek önemli. Belçika buna evet demeli” şeklinde konuştu.