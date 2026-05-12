Belçika'dan Hürmüz Boğazı kararı

Belçika, Hürmüz Boğazı'nda mayınları temizleme operasyonuna katılacağını duyurdu. Ülkenin Savunma Bakanı Francken, "Hürmüz Boğazı açılmalı ki doğalgaz ve petrol ihracatı yeniden başlayabilsin" dedi.

Theo Francken, Türkiye ziyaretinin ekonomik iş birlikleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi. Ömer Bolat ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Francken, Belçika tarihinin en büyük ekonomik heyetiyle Türkiye’de bulunduklarını, heyete Belçika Kraliçesi’nin liderlik ettiğini ve yaklaşık 500 girişimcinin ziyarete katıldığını açıkladı. Çok sayıda anlaşmanın imzalandığını kaydeden Francken, Ankara’da yeni sözleşmelerin de yapılacağını belirterek iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılmasının hedeflendiğini vurguladı." dedi.

Belçika’nın Hürmüz Boğazı’nda görev alacağını açıklayan Francklen, deniz güvenliği konusunda katkı sağlayacaklarını söyledi:

“Evet. Belçika bir mayın temizleme gemisi gönderecek. Mayın temizleme konusunda çok iyi kabiliyetlere sahibiz. Deniz mayın temizleme konusunda oldukça güçlüyüz. Ve gemimiz Hürmüz Boğazı’nı mayınlardan temizlemek için operasyona katılacak. Boğazı yeniden güvenli hale getirmek için görev yapacak. Çünkü seyrüsefer özgürlüğü çok kritik. Dünyanın en büyük limanlarından birine sahibiz. Bizim için deniz ulaşım özgürlüğü, burada İstanbul Boğazı’nda olduğu gibi çok kritik ve bu gelecektir. Sorumluluğumuzu üstleneceğiz. Küçük bir ülke ve küçük silahlı kuvvetlere sahip olsak da yardım edeceğiz. Hürmüz Boğazı’nı mayınlardan temizlemeye ve yeniden güvenli hale getirmeye yardımcı olacağız. Böylece yeniden açık deniz ulaşım özgürlüğü sağlanacak.”